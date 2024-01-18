В Белом доме рассказали об опасениях насчет Северной Кореи

Россия может «радикально» усилить угрозу со стороны Северной Кореи в предстоящее десятилетие. Такое мнение выразил специальный помощник президента США Пранай Вадди, пишет ТАСС.

«То, что мы видим между Россией и Северной Кореей, является беспрецедентным уровнем сотрудничества в военной сфере», — отметил он.

По его словам, американские власти «этого никогда прежде не видели».

Вадди также занимает пост старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома.

В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты намерены ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества России с КНДР и Ираном.