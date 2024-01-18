Санду обратилась к правоохранителям из-за премии в Румынии

Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) республики за разъяснением, может ли она получить денежную премию в €30 тыс., предоставленную ей в городе Тимишоара. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Ирина Готишан-Сотник.

"Чтобы прояснить любые подозрения, институт президента направил запрос в Национальный антикоррупционный центр с просьбой дать нам ответ о том, как законодательство регулирует подобные ситуации. Уточняем, что президент Майя Санду не получила денежную премию. Когда станет ясно, разрешает ли закон ее получение, институт президента будет действовать прозрачно и информировать общественность о том, как будут использованы эти ресурсы", - цитирует слова Готишан-Сотник издание "Реалитатя".

Ранее бывший заместитель директора НАЦ Молдавии Кристина Чуботару заявила, что премию в €30 тыс., которую вручили Санду в румынском городе Тимишоара "За европейские ценности", можно расценивать как акт коррупции. Она напомнила, что по закону от 2017 года государственные служащие не имеют права получать денежные подарки.

Санду на прошлой неделе побывала с рабочим визитом в Румынии по приглашению мэра города Тимишоара Доминика Фрица. Она стала первым лауреатом премии, учрежденной властями Тимишоары в этом году при поддержке городских компаний. Она предназначена, согласно мэрии, для деятелей, "продвигающих или защищающих европейские ценности внутри или вне Евросоюза".