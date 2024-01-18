Нетаньяху рассказал о последствиях остановки войны с ХАМАС

Тель-Авив намеревается продолжать военную операцию в секторе Газа до полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер отметил, что война будет продолжаться на всех фронтах, на всех направлениях, до тех пор, пока ЦАХАЛ не достигнет поставленных целей. Он добавил, что дал соответствующий приказ военным и они его выполнят.

Правительство, уточнил он, одобрило огромный военный бюджет, «который позволит армии и силам безопасности добиться полной победы». Он добавил, что путь займет долгие месяцы, годы, но Израиль твердо намерен добиться этой победы.

«Израиль, которым я руковожу, не пойдет на компромисс. Нас устроит только полная победа над ХАМАС, и мы побеждаем», — подчеркнул Нетаньяху.

Израиль обязательно добьется выполнения всех поставленных целей, в том числе, освободит всех заложников, выразил надежду премьер. Он пояснил, что, кроме того, Тель-Авив будет стремиться к тому, чтобы анклав больше не мог представлять угрозы стране.