В ВОЗ оценили сообщения об угрозе новой пандемии

В ВОЗ опровергли сообщения об угрозе новой пандемии
Всемирная организация здравоохранения опровергла сообщения об угрозе новой пандемии в мае 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в интернете стали распространяться заявления главы ВОЗ о грядущей в мае 2024 года новой пандемии. На этом фоне Роспотребнадзор решил провести консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры организации.
«Они подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми Telegram-каналами», — говорится в распространенном заявлении.
Там также уточняется, что глава ВОЗ говорил о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года.
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