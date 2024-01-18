$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

В ВОЗ опровергли сообщения об угрозе новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения опровергла сообщения об угрозе новой пандемии в мае 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ВОЗ оценили сообщения об угрозе новой пандемии
© ТАСС

Ранее в интернете стали распространяться заявления главы ВОЗ о грядущей в мае 2024 года новой пандемии. На этом фоне Роспотребнадзор решил провести консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры организации.

«Они подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми Telegram-каналами», — говорится в распространенном заявлении.

СМИ: ученые создали коронавирус GX-P2V со 100% смертоносностью

Там также уточняется, что глава ВОЗ говорил о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года.

В мире
МИД России
ВОЗ
Роспотребнадзор
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости