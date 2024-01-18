В ВОЗ оценили сообщения об угрозе новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения опровергла сообщения об угрозе новой пандемии в мае 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в интернете стали распространяться заявления главы ВОЗ о грядущей в мае 2024 года новой пандемии. На этом фоне Роспотребнадзор решил провести консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры организации.

«Они подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми Telegram-каналами», — говорится в распространенном заявлении.