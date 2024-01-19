Во Франции отреагировали на данные о присутствии своих наемников в Харькове

Информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове - это "грубая манипуляция России". Об этом заявило министерство иностранных дел Франции, опровергнув присутствие своих наемников на Украине, несмотря на свидетельства присутствия французских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

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"У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще. Это грубая манипуляция русских", - передает сообщение французского МИД агентство AFP.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в российское министерство иностранных дел после того, как Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы.