Во Франции отреагировали на данные о присутствии своих наемников в Харькове

Информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове - это "грубая манипуляция России". Об этом заявило министерство иностранных дел Франции, опровергнув присутствие своих наемников на Украине, несмотря на свидетельства присутствия французских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.
"У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще. Это грубая манипуляция русских", - передает сообщение французского МИД агентство AFP.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в российское министерство иностранных дел после того, как Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы.
17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек. Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро выразил мнение, что Париж не будет делать заявлений по поводу своих наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность.