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Залужный пропустил встречу Военного комитета НАТО

Главком ВСУ Валерий Залужный пропустил очередную встречу Военного комитета НАТО, органа альянса, в который входят начальники генштабов. Об этом пишет РИА «Новости».

Залужный пропустил встречу Военного комитета НАТО
© globallookpress.com

По данным агентства, ранее военачальник также пропускал заседания Военного комитета. В частности, он не явился на встречу в мае 2023 года.

«Вчера военный представитель Украины при НАТО [генерал-майор Сергей] Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации», — отметил глава Военного Комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Журналисты пояснили, что двухдневное первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов началось в среду вечером.

Офицеры стран альянса обсудили на нем ситуацию на линии противостояния и дальнейшую поддержку Украины со стороны блока.

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