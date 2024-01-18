Премьер Грузии осудил нападения на Израиль

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом на полях Всемирного экономического форума в Давосе осудил вооруженное нападение на Израиль. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"Премьер-министр [Грузии] отметил, что правительство Грузии осуждает террористические атаки, осуществленные на Государство Израиль и его граждан. Ираклий Гарибашвили и Ицхак Герцог обменялись друг с другом мнениями о вызовах, существующих в плане безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили динамику плодотворного сотрудничества между странами. Глава грузинского правительства отметил, что партнерство и дружба между Грузией и Израилем всегда были на высоком уровне, добавили в пресс-службе.