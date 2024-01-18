Эрдоган представил кандидатов в мэры на выборах 31 марта

Правящая в Турции Партия справедливости и развития настроена на победу на выборах в местные органы власти, которые планируются на 31 марта. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на церемонии представления кандидатов в мэры почти 50 городов. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы продолжим путь служения нашему народу, который начали 30 лет назад в Стамбуле", - сказал Эрдоган, напомнив о своей победе на выборах мэра мегаполиса в 1994 году.

Вслед за этим он возглавил правительство и страну, повторно победив на выборах президента в мае 2023 года.

"Наша цель - не только в том, чтобы вновь одержать убедительную победу на выборах в муниципалитетах, но и показать оппозиции, что такое настоящее управление нашими городами", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, предвыборную стратегию его партия огласит 30 января.

Эрдоган, в частности, представил кандидата в мэры Анкары от правящей партии, за этот пост будет бороться нынешний глава муниципалитета турецкой столицы Кечиорен Тургут Алтынок. 7 января президент Турции представил кандидата в мэры Стамбула, крупнейшего в республике города. Им стал экс-министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

Основное противостояние на выборах 31 марта, как ожидается, развернется за посты мэров Стамбула и Анкары. Партия Эрдогана намерена взять на них реванш за выборы в 2019 году, когда основная оппозиционная Народно-республиканская партия победила в крупнейшем городе республики и столице.