В Италии арестовали принадлежавший Рудольфу Нурееву курорт

Полиция Италии арестовала элитный курорт In Villas Verita, расположенный на островах, которые ранее принадлежали легендарному артисту балета Рудольфу Нурееву (1938-1993). Об этом пишет Reuters.

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По данным агентства, архипелаг Ли Галли, состоящий из трех островов, находится недалеко от города Позитано на юге Италии. В начале XX века его приобрел хореограф Леонид Мясин, затем он перешел Нурееву.

После смерти артиста новые владельцы основали на архипелаге элитный курорт In Villas Veritas. Стоимость одной недели отдыха в нем обходится гостям в $300 тыс. и выше.

В прокуратуре города Салерно пояснили, что арест был наложен на недвижимость, находящуюся на Галло Лунго, крупнейшем из трех островов архипелага.