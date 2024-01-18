В Израиле заявили о неготовности жителей страны к переговорам с Палестиной

Никто в Израиле в данный момент не готов к переговорам с Палестиной , все жители хотят избавиться от угроз стране. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Lenta.ru

"Если вы спросите среднестатистического израильтянина о его психическом состоянии, никто в здравом уме сейчас не хочет думать о том, какое будет решение по мирным соглашениям, потому что все хотят знать, могут ли нам обещать реальную безопасность в будущем. Каждый израильтянин хочет знать, что на него не нападут таким же образом (как 7 октября - прим. ТАСС) с севера, или с юга, или с востока", - сказал он. ТАСС