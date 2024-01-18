Сотни полицейских вышли на протест в Париже

Несколько сотен полицейских вышли на протест в Париже, они требуют дополнительных выплат в преддверии Олимпийских играх в 2024 года, передает «РИА Новости».

По данным агентства, протестующие собрались напротив мэрии города в центре Парижа, которая украшена эмблемой предстоящих ОИ. Полицейские принесли с собой большую растяжку с надписью: «Никакого участия без признания».

Один из участников рассказал «РИА Новости», что профсоюз Alliance police nationale много раз обращался к властям города по поводу грядущих Олимпийских игр, но так и не получил никакой информации касательно распределения миссий, условий проживания и графика работы. По его словам, полицейским сказали только о циклах от 12 до 50 часов, что «очень тяжело».

«Мы осуждаем отсутствие признания и презрение в лице администрации в отношении работы наших коллег в этот важный период, который нас ожидает», — добавил он.

Участники акции требуют от властей бонус в размере двух тысяч евро за напряженную работу во время ОИ. В случае отказа они обещают устроить забастовку, тем самым сорвав проведение игр.

Аналогичные акции также проходят в Бордо, Ренне, Нанте, Страсбурге, Лионе и других городах Франции.