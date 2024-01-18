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Харрис заявила, что «чертовски напугана» возможностью переизбрания Трампа

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что она «чертовски напугана» возможностью победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. RT на русском

"Я чертовски напугана", - сказала Харрис в эфире телеканала ABC News, отметив, что именно по этой причине она путешествует по стране и общается с избирателями в рамках предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена. ТАСС

Ранее вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа. Газета.Ru

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