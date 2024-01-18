Премьер Ирака потребовал немедленно вывести из страны силы США

Международная коалиция, возглавляемая США, должна покинуть Ирак ради поддержания стабильности и безопасности республики, заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Газета.Ru
По его словам, Багдад хочет "немедленно начать процесс свертывания сил коалиции". Премьер признал вклад США и союзников в борьбе с джихадистскими группировками, однако отметил, что в настоящий момент они не представляют угрозу, поэтому нахождение коалиционных войск в Ираке не имеет больше смысла. Российская газета
Еще одним фактором, который заставил власти Ирака ускорить процесс вывода войск международного альянса, стали атаки на штабы иракских сил безопасности, указал премьер. "На фоне ударов по объектам иракской военной инфраструктуры мы должны будем начать диалог о прекращении миссии сил коалиции в Ираке", - подчеркнул он, добавив, что в самом альянсе "крайне серьезно относятся к данному вопросу". ТАСС