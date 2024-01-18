Премьер Ирака потребовал немедленно вывести из страны силы США

Международная коалиция, возглавляемая США, должна покинуть Ирак ради поддержания стабильности и безопасности республики, заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Газета.Ru

По его словам, Багдад хочет "немедленно начать процесс свертывания сил коалиции". Премьер признал вклад США и союзников в борьбе с джихадистскими группировками, однако отметил, что в настоящий момент они не представляют угрозу, поэтому нахождение коалиционных войск в Ираке не имеет больше смысла. Российская газета