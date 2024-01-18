Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС
Депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году. Об этом 18 января сообщает РИА Новости.
Причиной для сомнений стали якобы «несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей». Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались.
В Европарламенте подчеркнули важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении его работы над законодательством Евросоюза, обеспечении преемственности повестки и представлении Совета в отношениях с другими институтами ЕС. В то же время европарламентарии задались вопросом, смогут ли представители Венгрии надежно выполнить эту задачу в 2024 году, если учесть «несоблюдение законодательства и ценностей ЕС, а также принципа добросовестного сотрудничества».
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