Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС

Депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году. Об этом 18 января сообщает РИА Новости.

В Европарламенте подчеркнули важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении его работы над законодательством Евросоюза, обеспечении преемственности повестки и представлении Совета в отношениях с другими институтами ЕС. В то же время европарламентарии задались вопросом, смогут ли представители Венгрии надежно выполнить эту задачу в 2024 году, если учесть «несоблюдение законодательства и ценностей ЕС, а также принципа добросовестного сотрудничества».