Politico: место Борреля готовят скандальному эстонскому политику

Чиновники и дипломаты ЕС считают, что эстонский премьер Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии. Об этом сообщает Politico.

С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы в Европарламент. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. После этого между основными политическими группами будут распределены высшие посты в Европейском совете, Еврокомиссии (ЕК), Европарламенте и Европейской службе внешних связей.

Как отмечается Politico, считается, что все эти посты могут занять женщины: немка Урсула фон дер Ляйен останется главой ЕК, мальтийский политик Роберта Метсола сохранит свой пост в Европарламенте, Метте Фредериксен, нынешний премьер Дании, станет президентом Европейского совета, а Каллас возглавит Европейскую службу внешних связей вместо Борреля.

Один из собеседников Politico назвал такой состав «командой мечты».

Издание отмечает, что речи об окончательных решениях пока нет — имена многих кандидатов-мужчин продолжают обсуждаться, но в «женском» сценарии «есть многое, что могло бы иметь смысл». В таком случае ЕК и Европарламент остались бы в руках правоцентристской Европейской народной партии, социалисты получили бы Европейский совет, а либералы — службу внешних связей.

Как подчеркивает Politico, имя Каллас «все чаще упоминается в коридорных беседах и за чашкой кофе» во многом благодаря еще одному важному фактору — географическому положению Эстонии. В свете украинского кризиса восточноевропейские лидеры полагают, что один из высших руководителей ЕС должен представлять их регион.