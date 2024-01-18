Депутаты покинули заседание во время выступления ультраправого политика в Берлине

Берлинские депутаты демонстративно покинули заседание во время выступления законодателя Кристин Бринкер от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как сообщает Bild, в ходе заседания обсуждалась проблема правого экстремизма.

Перед выступлением Бринкер некоторые представители других партий обвинили АдГ в сотрудничестве с правыми экстремистами и даже требовали запретить партию. Например, лидер «Левых» Карстен Шатц назвал ультраправых «фашистами», обвинив их в поддержке радикально настроенных граждан.

Когда на трибуну поднялась Бринкер, остальные законодатели от партий ХДС, СДПГ, «Союз 90/Зеленые» и «Левые» демонстративно покинули зал. При этом правительственная скамья не опустела — берлинские министры не стали следовать за членами партий.