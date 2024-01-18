Однопартийцы Сунака призвали объявить ему вотум недоверия

Несколько британских депутатов-консерваторов призвали объявить вотум недоверия их однопартийцу — премьер-министру Риши Сунаку. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает Sky News, консерваторы-повстанцы направили письма с такими призывами, «восстав» против плана Сунака по Руанде.

Законопроект, о котором идет речь, предлагает депортировать в Руанду просителей убежища. Авторы инициативы рассчитывают, что эта мера удержит беженцев от пересечения британской границы на лодках. 17 января законопроект прошел третье чтение в Палате общин, получив большинство в 44 голоса. Многие консерваторы выступали за ужесточение законопроекта и отказывались голосовать за него.

В итоге 11 депутатов-консерваторов, в том числе бывшие министры Суэлла Браверман и Роберт Дженрик, проголосовали против. Еще 18 депутатов-консерваторов воздержались при голосовании.

Браверман, экс-глава МВД Британии, заявила, что законопроект в его нынешнем виде «не остановит лодки» и приведет к разбирательствам против Британии в Европейском суде по правам человека.

Для голосования по вотуму недоверия необходимо, чтобы 15 процентов консерваторов — 53 депутата — направили письма в руководящий комитет партии.

Законопроект будет направлен в палату лордов для дальнейшего изучения и, как ожидается, столкнется с дополнительной критикой «со всех сторон», подчеркивает Sky News.