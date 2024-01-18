Огромный знак на снегу в Давосе посчитали предупреждением сверху

Высокопоставленные представители политики, бизнеса и гражданского общества в настоящее время принимают участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Богатым элитам и другим влиятельным лицам было послано впечатляющее послание, сообщает газета Kronen Zeitung.

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Гигантский снежный знак, напоминающий азиатскую мандалу (симметричный рисунок в тантрической йоге), красовался на окружающем горном ландшафте. Снимки с дронов стали популярными в социальных сетях. На краю символа размером с два футбольных поля было написано "Жизнь выше роста" (Life over Growth).

Организаторы считают, что за этим стоит экологическая организация. Ведь в Давосе, помимо прочего, говорили о "зеленом росте", но "принуждение к росту" уже поставило планету на грань коллапса, отмечают представители Швейцарии.

Экологи утверждают, что необходима политика, которая укрепляет жизнеспособность планеты, а не ставит ее под угрозу. Вероятно, в первую очередь, речь идет о постоянно растущих выбросах CO2, которые в настоящее время намного превышают меры экономии. Чтобы к 2050 году мир стал углеродно-нейтральным, антропогенные выбросы должны быть сокращены в среднем на 1,4 миллиарда тонн в год.