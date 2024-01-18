В Молдавии сочли незаконным получение Санду денежной премии от Румынии

«Европейский голос Майи Санду четко и громко услышан как дома, так и во всех международных столицах. Она инициировала обширный процесс реформ и дипломатического продвижения, благодаря чему она добилась уверенности европейских партнеров и других в том, что Молдова находится на необратимом пути к Европейскому союзу», — говорится в пресс-релизе мэрии города.