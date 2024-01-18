Кулеба упрекнул страны Запада в избыточных рассуждениях на фоне конфликта

В ходе «Украинского завтрака» в Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул страны Запада в избыточных рассуждениях. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале фонда Виктора Пинчука, который выступил организатором «завтрака».

Министр заявил, что пока союзники Киева рассуждают о ситуации и дальнейших шагах, «на Украине гибнут» люди, Он призвал мировое сообщество поставить вопрос поставок Вооруженным силам Украины превыше поддержания собственной обороны.

«Я знаю, что это очень эгоистично, я знаю, что страны держат свою оборонную промышленность очень близко к своему сердцу. Но путь к победе — это обеспечение устойчивости поставок», — заявил Кулеба.

Также глава украинского МИД призвал конфисковать российские активы. По его словам, изъятия их лишь в трех странах — Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, — позволит восстановить разрушенную инфраструктуру. Если же предоставить Киеву 180 млрд российских активов из депозитария Euroclear в Бельгии, то у него будет достаточно средств на закупку оружия.