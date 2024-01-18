В США предложили снести статую Свободы
Американский конгрессмен-демократ Максвел Фрост выступил за снос статуи Свободы. Инициатива прозвучала в ходе дебатов по поводу иммиграционной политики в США и отношения Республиканской партии к этому, передает «Комсомольская правда».
Фрост на слушаниях в Палате представителей выступил с критикой в отношении своих коллег. Он негативно оценил их обращение с иммигрантами и их законопроект HR2. Ожидается, что из-за его принятия процесс предоставления убежища усложнится, нововведения приведут к созданию более строгой политики по надзору за нелегальными иммигрантами.
По мнению конгрессмена, иммигранты заслуживают лучшего, чем то, что им предлагают. В этой связи, как уточнил он, статуи Свободы, символизирующей стремление к свободе и американской мечте, быть не должно.
Фрост — американский политик и активист, работающий представителем США в Safesubst (избирательном округе конгресса Флориды) с 2023 года. Он также является членом Демократической партии, ранее он был национальным организационным директором «Марша за наши жизни».