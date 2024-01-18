Пятна на руке породили слухи о проблемах со здоровьем у Трампа

Пятна на руке Дональда Трампа вызвали слухи о проблемах со здоровьем у кандидата в президенты США. Об этом говорится в русскоязычном Telegram-канал немецкого издания Bild.

Красные пятна на ладони и пальцах политика были замечены накануне, когда Дональд Трамп помахал рукой, приветствуя своих сторонников.

По данным издания, в соцсетях развернулась целая дискуссия о происхождении этих пятен. В частности, бывший советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвилл считает, что «они выглядят как сифилис». Также интернет-пользователи высказали предположения, что Трамп обжегся утюгом или свежими пончиками, или не стер с руки кетчуп.

В то же время обозреватель Bild Герберт Бауэрнебель напомнил о ряде инцидентов, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем у Дональда Трампа.

По его словам, Трамп «заметно волочил правую ногу», когда нес коробки с пиццей пожарным в штате Айова. Также в Айове после долгого дня предвыборной кампании он «выглядел крайне утомленным и шел неуверенно» по вестибюлю отеля в городе Де-Мойн.

Бывший президент США, надеющийся вновь вернуться в Белый дом, начал допускать много ошибок в своих предвыборных выступлениях, утверждает журналист.

«Однажды он перепутал Барака Обаму с Джо Байденом. Иногда он путает имена людей и названия мест. И из-за заметной потери веса и изможденного лица возникли слухи о том, что Трамп использует популярные препараты для похудения», - отмечает Бауэрнебель.