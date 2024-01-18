В Стамбуле при строительстве метро обрушился жилой дом
В четверг, 18 января, в Стамбуле полностью обрушился малоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Yeni Şafak.
По данным газеты, обрушение произошло на фоне строительства метро на линии М12 Гёзтепе - Умрание. Здание успели эвакуировать до обрушения, погибших и пострадавших нет.
В пожарной службе района Умрание заявили РИА Новости, что дом обрушился в результате обвала грунта.
Два соседних здания, одно четырехэтажное, другое трехэтажное, также были эвакуированы из-за угрозы обрушения. Улицу закрыли для движения транспорта.
Ранее турецкие оппозиционеры обвинили власти Турции в низком качестве жилья, возведенного во время строительного бума. Оппозиционные политики утверждали, что именно из-за этого последствия землетрясения февраля 2023 года были столь масштабными - оно унесло жизни более 50 тысяч человек и оставило более трех миллионов граждан без жилья.