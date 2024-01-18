В Стамбуле при строительстве метро обрушился жилой дом

В четверг, 18 января, в Стамбуле полностью обрушился малоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По данным газеты, обрушение произошло на фоне строительства метро на линии М12 Гёзтепе - Умрание. Здание успели эвакуировать до обрушения, погибших и пострадавших нет.

В пожарной службе района Умрание заявили РИА Новости, что дом обрушился в результате обвала грунта.

Два соседних здания, одно четырехэтажное, другое трехэтажное, также были эвакуированы из-за угрозы обрушения. Улицу закрыли для движения транспорта.