В Литве признались в подсчете часов до новой эскалации со стороны России

Вывод американских войск из Европы станет кошмаром для стран Европейского союза (ЕС). Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью агентству Bloomberg.

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По его мнению, в настоящее время Европа «находится в большой опасности».

«Мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», — признался он.