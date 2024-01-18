Пакистан выразил протест Ирану за «неспровоцированное нарушение» воздушных границ страны 16 января. Об этом сообщает Radio Pakistan со ссылкой на министра информации республики Муртазу Соланги.

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По словам министра, власти Пакистана проводят расследование в отношении иранского «незаконного шага». Соланги отметил, что Пакистан примет соответствующие меры с учетом международного законодательства, касающегося суверенитета государства.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

В министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили удары Ирана по территории страны. После случившегося пакистанская сторона отозвала своего посла из Ирана.