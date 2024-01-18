Оценены шансы Байдена и Трампа пережить второй срок в Белом доме

Геронтолог из Университета Иллинойса Джей Ольшанский оценил шансы текущего президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа пережить второй президентский срок примерно в 75%. Об этом сообщает The Economist.

В публикации говорится, что Трамп в 2017 году стал самым пожилым президентом в истории США, однако Байдену спустя четыре года удалось побить его рекорд.

Из-за возраста кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года автор статьи задался вопросом, каковы их шансы дожить до конца второго срока в случае переизбрания. Ольшанский отметил, что, согласно ряду исследований, президентство оказывает негативное влияние на здоровье. По его данным, средняя продолжительность жизни президентов США, которые умерли естественной смертью, составила 73 года.

Тяжелый сердечный приступ или инсульт могут повлечь за собой отставку или применение 25-й поправки Конституции о недееспособности президента, отметил специалист. Он также сообщил о двукратном увеличении риска инсульта с каждым десятилетием.

Эксперт также напомнил о риске появления у пожилых граждан специфических форм слабоумия, например болезни Альцгеймера, и общей заторможенности.

При этом, по словам Ольшанского, Байден и Трамп, вероятно, сделаны из более прочного генетического «теста», чем большинство сверстников. Так что их шансы равны.