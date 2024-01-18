Предсказаны разрушительные землетрясения в США

Специалисты Геологической службы США предсказали, что почти 75 процентов территории США могут испытать разрушительные землетрясения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earthquake Spectra.

Исследователи использовали обновленную версию Национальной модели сейсмической опасности Геологической службы США (NSHM) для создания карты мест, где наиболее вероятны сильные землетрясения. Было выявлено около 500 новых разломов, которые могут инициировать опасную сейсмическую активность.

Высокий риск разрушительных подземных толчков наблюдается вдоль центральной и северо-восточной части Атлантического побережья, в том числе в городах Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон. Кроме того, существует вероятность более сильных сотрясений в сейсмически активных регионах Калифорнии и Аляски. Новая модель также характеризует Гавайи как регион с большим потенциалом сейсмической активности из-за недавних извержений вулканов.