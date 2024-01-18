$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации США и их союзников

США и их союзникам нужно радоваться, что российская сторона сдержанно реагирует на их провокации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

В США отметили сдержанную реакцию России на провокации Запада
© РИА Новости

«Для нас хорошая новость, что русские говорят «Нет, спасибо» и проявляют невероятную сдержанность. Думаю, они будут продолжать в том же духе», — сказал он.

Офицер также выразил уверенность, что президент Российской Федерации Владимир Путин настроен на мирные отношения со странами Западной Европы.

В ноябре Владимир Путин заявлял, что Запад может устраивать диверсии против России. Во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам он также отметил, что западные государства могут провоцировать Россию.

В январе вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Украина удерживает Запад на своей стороне с помощью провокаций.

В мире
Дуглас Макгрегор
Константин Косачев
Владимир Путин
Совет Федерации
Пентагон
Россия
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости