Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации США и их союзников
США и их союзникам нужно радоваться, что российская сторона сдержанно реагирует на их провокации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Для нас хорошая новость, что русские говорят «Нет, спасибо» и проявляют невероятную сдержанность. Думаю, они будут продолжать в том же духе», — сказал он.
Офицер также выразил уверенность, что президент Российской Федерации Владимир Путин настроен на мирные отношения со странами Западной Европы.
В ноябре Владимир Путин заявлял, что Запад может устраивать диверсии против России. Во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам он также отметил, что западные государства могут провоцировать Россию.
В январе вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Украина удерживает Запад на своей стороне с помощью провокаций.