«Китай поддерживает отношения с Украиной, об этом заявляли не так давно. В Китае многократно заявляли, что они хотели бы способствовать заключению мира. Что касается встреч на высоком уровне, то их, действительно, довольно давно не было. Видимо, в Пекине считают, что в настоящее время это нецелесообразно. Наверное, там считают, что сейчас нельзя достичь каких-то результатов. При этом между Россией и Китаем не может быть договоренности о том, чтобы такие встречи не проходили. Не представляю, чтобы Россия управляла внешней политикой Китая. Это великая держава, она сама решает, с кем ей встречаться, а с кем нет», – сказал Лукин.