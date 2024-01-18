Азербайджан ответил Франции на призыв ввести санкции против Баку

«Из-за антиазербайджанской политики, проводимой французским правительством, в том числе резолюций, принятых против нашей страны в обеих палатах французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне в истории и могут считаться фактически прекращенными», — сказано в сообщении.