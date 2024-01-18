Азербайджан ответил Франции на призыв ввести санкции против Баку
Комитет Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление в ответ на резолюцию французского Сената и призвал ввести санкции против Парижа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента.
«Из-за антиазербайджанской политики, проводимой французским правительством, в том числе резолюций, принятых против нашей страны в обеих палатах французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне в истории и могут считаться фактически прекращенными», — сказано в сообщении.
Комитет призвал правительство Азербайджана ввести санкции против Франции, заморозить любые активы французских чиновников в республике, прекратить все экономические связи, а также выдворить из страны все французские компании, включая нефтегазовую Total. Кроме того, предлагается поручить азербайджанскому МИД предпринять шаги для признания независимости Корсики.