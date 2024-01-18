WSJ: Пекин скрывал ключевую информацию о коронавирусе

Исследовательница из Китая внесла последовательность коронавируса Covid-19 в базу данных Национальных институтов здравоохранения (NIH) США в декабре 2019 года, за две недели до того, как Пекин официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вирусе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Из документов Минздрава США, полученных комитетом Палаты представителей, следует, что 28 декабря китайская исследовательница из Пекина Лили Рен загрузила почти полную последовательность структуры вируса в базу данных американского правительства.

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Китайские чиновники в то время все еще публично описывали вспышку заболевания в Ухане как вирусную пневмонию «неизвестного происхождения» и еще не закрыли рынок морепродуктов Хуанань, место одной из первых вспышек Covid-19.

Как отмечает WSJ, двухнедельный разрыв в оповещении ВОЗ, «похоже, подтверждает утверждения, что Пекин скрывал ключевую информацию о коронавирусе».

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал последовательность, «почти идентичную» той, которую представила Рен, 10 января 2020 года.

Исследователи из Кентского университета ранее пришли к выводу, что первый случай заражения коронавирусом, вероятно, произошел в Китае в период с начала октября до середины ноября 2019 года, за несколько недель до того, как в Ухане зарегистрировали первого официального пациента с ковидом.

Наиболее вероятной датой первого заражения ученые назвали 17 ноября 2019 года. Первый официальный случай заболевания COVID-19 в Китае был зарегистрирован в декабре 2019-го и был связан с рынком морепродуктов. Однако произошедшие до этого случаи не имеют отношения к рынку, считают британские ученые.