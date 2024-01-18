В Польше задержали бывшего заместителя министра иностранных дел

Бывшего замглавы МИД Польши Петра Вавжика задержали из-за скандала вокруг мошенничества с визами. Как пишет Financial Times, это может усилить противостояние нового премьер-министра страны Дональда Туска с политиками из предыдущего правительства.

Визовый скандал разразился в сентябре 2022 года, когда стало известно о схеме с участием чиновников МИД Польши, в рамках которой польские рабочие визы продавали за наличные через консульства по всему миру. На фоне скандала Вавжик был уволен.

Этот скандал помог предвыборной кампании Туска опровергнуть утверждения, что прежнее правительство защищало Польшу от нелегальной иммиграции.

Как отмечает FT, задержание Вавжика усилит раскол между Туском и оппозиционными политиками из бывшей администрации, обвиняющими его в «политической охоте».

Туск заявил, что для возвращения Польши к более либеральной и проевропейской позиции необходимо преследовать высокопоставленных членов «Права и справедливости», подозреваемых в различных преступлениях, - от мошенничества до злоупотреблений властью.