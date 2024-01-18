FT: законодатели США в ближайшее время посетят Тайвань

Делегация американских законодателей в ближайшее время отправится на Тайвань. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Financial Times.

По ее данным, на следующей неделе остров посетят члены Палаты представителей Конгресса США Ами Бера (демократ, от штата Калифорния), Энди Барр (республиканец, от Кентукки) и Марио Диас-Баларт (республиканец, от Флориды). Затем на Тайвань также отправится председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Майк Галлахер (республиканец, от Висконсина).