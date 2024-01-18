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FT: законодатели США в ближайшее время посетят Тайвань

Делегация американских законодателей в ближайшее время отправится на Тайвань. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Financial Times.

FT: законодатели США в ближайшее время посетят Тайвань
© globallookpress.com

По ее данным, на следующей неделе остров посетят члены Палаты представителей Конгресса США Ами Бера (демократ, от штата Калифорния), Энди Барр (республиканец, от Кентукки) и Марио Диас-Баларт (республиканец, от Флориды). Затем на Тайвань также отправится председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Майк Галлахер (республиканец, от Висконсина).

Цель предстоящих визитов заключается в том, чтобы продемонстрировать руководству Тайваня поддержку со стороны Соединенных Штатов после прошедших на острове 13 января выборов главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента), отмечает газета.

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