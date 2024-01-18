Пока вы спали: обвинения в адрес Зеленского и перехват БПЛА в двух регионах

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Израиль запретил врачам сотрудничать с представителями ООН, ведущими расследование в Газе

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Врачей попросили отказаться от сотрудничества с представителями ООН, которые ведут расследование о нападении представителей ХАМАС на Израиль 7 октября, а также о преступлениях, предположительно совершенных после начала военного конфликта в секторе Газа. С таким обращением выступил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Он обвинил Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации в антиизраильской позиции.

«Кроме того, три человека, выбранные возглавлять комиссию, являются известными антисемитами и людьми с антиизраильскими взглядами», — подчеркнул Хаят.

Депутат Рады обвинил Зеленского в выводе капиталов с Украины

Президент Владимир Зеленский незаконно выводил свои капиталы из Украины, чтобы не платить налоги. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Гео Лерос, передает ТАСС.

Он указал, что с 2012 года офшоры, контролируемые лидером Украины и его окружением, получили порядка $40 млн от украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Эти средства, утверждает Лерос, были вкладами клиентов Приватбанка, главным акционером которого до национализации в 2016 году был Коломойский.

«Украинцам, к совести которых апеллирует Владимир Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» — задался вопросом Лерос.

Хуситы на фоне очередного удара США заявили, что продолжат атаковать израильские суда

Мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» выразили намерение продолжать атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем, на фоне последних ударов США по Йемену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

«Мы продолжим атаковать израильские корабли, направляющиеся в порты оккупированной Палестины, несмотря на попытки нам помешать», — процитировал слова источника Al Masirah.

Байден заявил, что отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру

Национальная безопасность США под угрозой из-за отсутствия в конгрессе договоренностей по поводу выделения финансовой помощи Украине. Такое заявление распространила пресс-служба Белого дома после встречи президента США Джо Байдена с руководством Конгресса, сообщает ТАСС.

В документе сказано, что лидер США обсудил с законодателями стратегические последствия их бездействия для Киева, Вашингтона и союзников. Байден считает, что затягивание вопроса с финансированием ставит под угрозу весь свободный мир.

«Президент призвал Конгресс как можно скорее выделить дополнительные средства на поддержку Украины и послать таким образом сигнал о решимости США», — говорится в заявлении.

В МО РФ сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА в Ленинградской и Московской областях

Один украинский беспилотный летательный аппарат сбили в Московской области средства противовоздушной обороны РФ, еще один перехватили в Ленинградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.