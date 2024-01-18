В США нашли неожиданный повод поблагодарить Россию

США и союзникам следует радоваться тому, что Россия спускает им с рук все недавние провокации. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА Новости .

«Мы хотим их спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят: "Нет, спасибо" — и проявляют невероятную сдержанность», — считает офицер. Он добавил, что Россия, вероятно, продолжит в большей степени игнорировать провокации США и других западных стран.

Макгрегор также прокомментировал недавно опубликованный немецким таблоидом Bild сценарий военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Он назвал все эти планы «островом фантазий» и указал, что материал призван только подогревать враждебные настроения среди населения Германии в отношении Москвы. Эксперт при этом уверен, что президент РФ Владимир Путин на деле настроен на мирные отношения с Западной Европой.