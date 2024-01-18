Зеленский высказался о давлении на украинские СМИ

Владимир Зеленский после смерти американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме Украины высказался о давлении на СМИ в стране, подчеркнув, что оно недопустимо. Его слова передает РИА Новости.

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Зеленский прокомментировал информацию о прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.Info. Он пообещал, что Служба безопасности Украины (СБУ), которая уже возбудила уголовное дело, проведет расследование и выяснит все обстоятельства произошедшего.