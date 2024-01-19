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Спецслужба Молдавии обвинила РФ в попытке подорвать отношения между Кишиневом и Киевом

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обвинила Россию якобы в проведении информационной кампании с целью подорвать дипломатические отношения между Кишиневом и Киевом.

Молдавия обвинила РФ в попытке подорвать отношения страны с Киевом
© РИА Новости

В опубликованном заявлении утверждается, что служба располагает данными, якобы свидетельствующими "о дезинформационных и манипуляционных кампаниях, направленных на дестабилизацию общества", "нанесение ущерба отношениям между Молдавией и Украиной".

"Подобные действия являются частью набора инструментов гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против Республики Молдова", - говорится в сообщении.

В 2023 году СИБ Молдавии возглавил эксперт проектов Фонда Сороса Александр Мустяца, который также работал в информационном центре НАТО в Кишиневе.

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