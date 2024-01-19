Суд штата Вашингтон принял решение по вопросу исключения Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон не стал исключать экс-президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на будущих выборах. Об этом рассказал представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг, передает РИА Новости.

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«Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным телеканала NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.

За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. По словам самого Трампа, он горд результатами голосования.