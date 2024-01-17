Макрон дал ЕС два года на определение своего суверенитета

Ближайшие два года станут решающими для определения того, насколько Евросоюз и входящие в него страны хотят быть суверенными. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В 2024 и 2025 году европейские страны и Евросоюз, как структура, должны будут решить, хотят они быть суверенными или нет", - сказал он.

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По мнению Макрона, критические решения, которые предстоит принять, "довольно просты" и включают в себя определение позиции по конфликту на Украине, вопрос сотрудничества с соседними странами за пределами ЕС, обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Также он указал на необходимость создания новых рабочих мест в "декарбонизированной промышленности" и развитие новых секторов вроде ИИ, космоса, квантовых технологий, полупроводников и "обороны, как бизнеса".

"Я считаю, что это столпы суверенного подхода. Если мы сможем быть едины и много инвестировать в эти сектора, будем производить инновации, если сможем убедить бизнес-лидеров внедрить эти решения и если будем принимать смелые дипломатические решения, особенно по Украине, то мы сможем выполнить данную повестку", - заключил он.

Снижение зависимости от внешних игроков, по словам Макрона, касается не только российских энергоресурсов. В этом контексте он упомянул также Китай и США. В отношении Китая он отметил важность не допускать обрыва связей, но "снизить риски". В то же время "для Европы нет ничего хорошего и в том, чтобы слишком зависеть от США", чтобы не подпасть под "экстерриториальное влияние доллара", не перестать быть геополитическим игроком.

"Я хочу говорить с Азией и Африкой <...> чтобы меня при этом не воспринимали как полностью зависимого от США", - сказал он.