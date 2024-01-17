Зеленский: в мире нет достаточного ВПК для войны с Россией
Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день в мире нет достаточно развитого военно-промышленного комплекса (ВПК), который позволил бы выдержать войну с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции в Давосе. По его словам, ВПК всего мира было бы недостаточно, чтобы обеспечить Украину хотя бы необходимым количеством только артиллерийских снарядов.
«Артиллерия, например, 155 калибра. Весь мир, продакшн всех компании, которые генерируют производство артснаряда 155 калибра недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине... В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о выборе украинцев между военными действиями и трудом.