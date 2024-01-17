Зеленский: в мире нет достаточного ВПК для войны с Россией

Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день в мире нет достаточно развитого военно-промышленного комплекса (ВПК), который позволил бы выдержать войну с Россией . Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции в Давосе. По его словам, ВПК всего мира было бы недостаточно, чтобы обеспечить Украину хотя бы необходимым количеством только артиллерийских снарядов.