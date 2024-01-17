Госдеп прокомментировал поломку самолета госсекретаря Блинкена в Цюрихе

По словам Миллера, рейс Энтони Блинкена был отменён из-за технической поломки самолёта — госсекретарю пришлось остаться в Швейцарии. В данный момент Блинкен ожидает замену самолёта на другой. Миллер также уточнил, что вылет Блинкена из Цюриха всё ещё запланирован на ночь с 17 по 18 января, однако состоится позднее.