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Госдеп прокомментировал поломку самолета госсекретаря Блинкена в Цюрихе

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен застрял в Цюрихе из-за поломки самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал «Смотри».

Госдеп прокомментировал поломку самолета госсекретаря Блинкена в Цюрихе
© globallookpress.com

По словам Миллера, рейс Энтони Блинкена был отменён из-за технической поломки самолёта — госсекретарю пришлось остаться в Швейцарии. В данный момент Блинкен ожидает замену самолёта на другой. Миллер также уточнил, что вылет Блинкена из Цюриха всё ещё запланирован на ночь с 17 по 18 января, однако состоится позднее.

Ранее появилась информация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Цюриха, где принимал участие во Всемирном экономическом форуме. Позже СМИ сообщили о технической неисправности Boeing 737, на котором Блинкен планировал вернуться в Вашингтон.

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