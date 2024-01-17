Власти Германии оштрафовали Шварценеггера на 35 тысяч евро

Власти ФРГ оштрафовали легендарного актера Арнольда Шварценеггера за ввоз часов люксового бренда Audemars Pigue в страну. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Актер в ходе беседы с таможенниками объяснил, что намеревался продать их на аукционе.

По данным канала, часы оценили в €26 тыс., но артисту пришлось выплатить €35 тыс. В эту сумму вошли таможенные сборы, налоги и штрафы.