Макрон снабдит Украину оружием нового типа

Зеленский получит от Франции авиабомбы нового типа, потому что Запад не может «допустить, чтобы Россия одержала победу». Именно такими оказались одни из главных итогов весьма агрессивного выступления французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ на свои высказывания президент Франции получил немедленно, в том числе от российских Вооруженных сил.

Глава французского государства Эммануэль Макрон дал двухчасовую пресс-конференцию в Елисейском дворце, которую верные ему СМИ заранее обозначили как «свидание с нацией». Во вступительном слове Макрон посулил, что правительство 34-летнего премьер-министра Атталя будет синонимом «смелости, действенности и эффективности» и объявил, что собирается сделать Францию «более сильной и справедливой». Сама постановка вопроса предполагает, что с силой и справедливостью в стране дело обстоит не слишком гладко.

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Макрон также пообещал увеличить отпуск по рождению ребенка, анонсировал план борьбы с бесплодием, целью которого является улучшение демографических показателей, пообещал снизить безработицу до уровня 5% и уменьшить налоговую нагрузку на средний класс. Также он упомянул нехватку врачей, из-за которой предлагается дать больше прав работающим в этой области мигрантам, проблему борьбы с наркоманией и прочие вопросы внутренней повестки.

Едва ли не больше всего, однако, французского президента беспокоит рост популярности Национального Объединения Марин Ле Пен, и особенно любопытно, в чем он видит причины такого взлета. «Чтобы помешать партиям крайнего толка прийти к власти, следует заняться тем, из-за чего растет их популярность. Во-первых, это большая безработица. Затем деиндустриализация, которая очень помогла подняться Национальному Объединению. В-третьих, иммиграция. Выход здесь — бороться с нелегальной миграцией». Кроме того, он обозвал партию Ле Пен «партией всеобщего обнищания и лжи», потому что они предлагают возврат к пенсии в 60 лет, а это «нереалистично».

От вопросов внутренней политики перейдя к политике внешней, Макрон дал понять, что Франция должна играть особую роль в мире. «Мы должны находиться над схваткой и иметь возможность говорить со всеми. Нужно иметь сильную дипломатию, которая отказывается однозначно следовать чьей-то линии».

Как именно Макрон собирается соблюдать независимую линию Франции, стало ясно, как только он завел речь о конфликте на Украине: «Мы не можем допустить, чтобы Россия одержала победу, и мы не должны этого допускать, потому что иначе сама безопасность Европы и безопасность всех граничащих с Россией государств окажется под угрозой. Если Россия победит, это означает риск того, что правила международного порядка в том виде, в каком они были определены, не будут соблюдаться. Для наших прибалтийских, польских и румынских друзей это неприемлемо. И я вовсе не забыл сейчас о Молдавии и государствах Кавказа».

Разумеется, это и есть пример того, как Макрон в реальности именно что однозначно следует именно определенной линии — линии Запада на полный отказ от каких-либо компромиссов с Россией, «победе на поле боя» и выставления иных ультиматумов подобного рода. Заявления про «угрозу безопасности Европы» в случае, «если Россия победит» – главная страшилка западной пропаганды последних месяцев.

Текущая риторика Макрона выглядит куда более агрессивной, чем ряд других его последних заявлений. Например, в декабре он говорил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным и и даже не исключал приглашения российского лидера во Францию.

Знаменательно, что теперь Макрон уже загодя беспокоится не только о своих союзниках по НАТО, но и собирается защищать Молдавию и неназванные «государства Кавказа». Это значит, что в отношении данных государств уже существуют некие далеко идущие планы, и можно не сомневаться, что главной целью этих планов является противостояние с Россией.

Одновременно Макрон сообщил о готовящемся подписании двустороннего соглашения с Украиной по так называемым гарантиям безопасности. Это будет договор того типа, который недавно заключили Великобритания и Украина, сроком действия на 10 лет.

Речь, впрочем, идет не только о подписании документов, но и о поставках конкретного оружия. Так, Украина должна будет получить ракеты дальнего радиуса действия SCALP и сотни бомб.

«Мы сможем поставить им (украинцам) еще больше, и в значительной мере помочь Украине закрыть ее потребности, особенно в части того, что касается защиты неба. Я лично отправлюсь на Украину в феврале», — сообщил Макрон.

Что касается бомб, стали известны некоторые детали — это управляемые авиабомбы типа Hammer. По сути это некий налог российской системы УМПК, которая позволяет наносить удары по противнику на большом расстоянии. Это серьезное оружие, однако для его применения остаткам украинской авиации придется подниматься высоко в воздух, что сделает их несложной целью для российской ПВО.

В любом случае ранее вооружения подобного рода Украине не поставлялись. Нет сомнений, что Зеленский долго упрашивал Макрона поставить управляемые авиабомбы, ведь именно на удары российских бомб с УМПК ВСУ жалуется в последнее время громче всего.

Французские власти явно вошли во вкус: Зеленский поставляет бесплатных солдат, Франция — оружие, производство которого увеличивает французский ВВП и дает новые рабочие места. А сколько русских и украинцев умрут — это вообще никого на Западе не интересует.

Пресс-конференция главы государства ожидаемо вызвала саркастические шпильки со стороны его политических оппонентов. Марин Ле Пен написала в соцсетях, что Макрон не предложил ни решений, ни видения будущего — одну «бесконечную болтовню».

Оппозиционный депутат Эрик Сьотти, глава партии республиканцев, в чрезвычайно резкой манере заметил, что «Макрон обещал встречу с нацией, но получилась лишь встреча с самим собой… затянувшийся акт самоудовлетворения, во время которого нам объяснили, что все шесть с половиной лет его правления все идет отлично».

Достойную отповедь Макрон получил и от представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая заметила, отвечая на его слова по поводу действий России: «Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться. Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила».