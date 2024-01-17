Хантеру Байдену могут предъявить еще одно обвинение

Конгрессмен Том Эммер заявил, что Палата представителей США может предъявить сыну президента страны Джо Байдена Хантеру обвинение в неуважении к конгрессу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Эммера, палата готова пойти на такой шаг, если Хантер и дальше будет откладывать дачу показаний в рамках расследования о возможной причастности семьи Байдена к коррупции. По мнению конгрессмена, показания Хантера могут оказать решающую роль на ход следствия, поэтому должны быть получены как можно быстрее.