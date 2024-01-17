Хантеру Байдену могут предъявить еще одно обвинение
Конгрессмен Том Эммер заявил, что Палата представителей США может предъявить сыну президента страны Джо Байдена Хантеру обвинение в неуважении к конгрессу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Эммера, палата готова пойти на такой шаг, если Хантер и дальше будет откладывать дачу показаний в рамках расследования о возможной причастности семьи Байдена к коррупции. По мнению конгрессмена, показания Хантера могут оказать решающую роль на ход следствия, поэтому должны быть получены как можно быстрее.
«Если Хантер Байден попытается отсрочить или совершить очередную публичную выходку, мы можем и станем двигаться вперед в обвинении его в неуважении», — заявил он.
Ранее Хантер Байден не стал признавать свою вину по обвинению в неуплате налогов.
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