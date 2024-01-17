СМИ: Китай пренебрег Зеленским в Давосе
Пекин отклонил просьбу Киева о проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
Источник отметил, что китайская делегация не стала встречаться с Зеленским «намеренно, а не вследствие проблем с графиком».
Авторы статьи пояснили, что украинцы открыто выражали желание пообщаться с китайскими официальными лицами на полях экономического форума.
В частности, глава офиса президента Андрей Ермак накануне саммита заявил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что украинский лидер хотел бы встретиться с Ли Цяном.
Зеленскому не удалось договориться с китайцами, констатировали обозреватели. Он отправился домой, не добившись желаемого. По их мнению, это стало ударом по Киеву.
Вместе с тем, украинский чиновник заметил, что в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Украина никогда о ней не просила, уточнили журналисты.
По мнению экспертов, отказ КНР от встречи с украинским политиком означает, что Пекин окончательно встал на сторону России.