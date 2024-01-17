Пашинян выразил надежду на стремление Баку к миру
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Азербайджан не стремится завести мирные переговоры в тупик. Его слова передает РИА Новости.
«Я надеюсь, что Баку своими заявлениями не стремится завести в тупик мирный процесс», — сказал он.
Ранее Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями и подписать соответствующие соглашения. Он также отметил, что Баку не принимает предложения Еревана по ослаблению напряженности на границе.
10 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в последних предложениях Азербайджана по заключению мирного договора заметен определенный регресс.
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