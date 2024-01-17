Таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена

Немецкие таможенники задержали Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена. Известный актер и политик намеревался отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит, пишет Telegram-канал «BILD на русском».

По данным канала, проблемы возникли из-за того, что во время таможенного досмотра у артиста были обнаружены роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet («Одемар Пиге»). Шварценеггер заявил, что намеревался продать их с аукциона.

Журналисты отметили, что кинозвезда уже несколько часов находится в отделении полиции в аэрогавани.

Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали в аэропорту Доминиканской Республики певца Хулио Иглесиаса из-за полного еды чемодана.

В общей сложности, в багаже исполнителя было свыше 40 кг продуктов, в том числе, запрещенных к ввозу на территорию страны.