Фокусник Дэвид Копперфильд высмеял Зеленского

Известный фокусник Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин) опубликовал в соцсетях серию комиксов с участием Владимира Зеленского.

Соцсети

На первом рисунке изображенный в карикатурной форме украинский политик стоит с флагом Украины в руках. Рядом с ним - огромная куча долларов, а также сам иллюзионист с улыбающимся лицом.

Возникает ощущение, что Копперфильд предлагает бывшему комику показать какой-нибудь необычный фокус, который превзойдет его представления.

На втором рисунке Зеленский накрывает деньги флагом и с сосредоточенным видом делает магические пассы руками. Фокусник улыбается с выражением превосходства.