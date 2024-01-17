Фокусник Дэвид Копперфильд высмеял Зеленского
Известный фокусник Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин) опубликовал в соцсетях серию комиксов с участием Владимира Зеленского.
На первом рисунке изображенный в карикатурной форме украинский политик стоит с флагом Украины в руках. Рядом с ним - огромная куча долларов, а также сам иллюзионист с улыбающимся лицом.
Возникает ощущение, что Копперфильд предлагает бывшему комику показать какой-нибудь необычный фокус, который превзойдет его представления.
На втором рисунке Зеленский накрывает деньги флагом и с сосредоточенным видом делает магические пассы руками. Фокусник улыбается с выражением превосходства.
На третьей картинке украинский политик стоит с чрезвычайно довольным видом: под флагом уже нет денег. Копперфильд, в свою очередь, указывает на место, где были деньги, с выражением крайнего удивления, шока на лице.