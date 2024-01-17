Правительство Олафа Шольца может быть досрочно распущено, если канцлер не предпримет экстренных мер и не разрешит ситуацию, предположил вице-спикер Бундестага ФРГ Вольфганг Кубики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Политик отметил, что ФРГ скатывается в глубокую рецессию, часть компаний переносит промышленные площадки в другие страны, а многие малые и средние предприятия «чувствуют подавленность».

По его мнению, если ситуация не изменится, то протесты будут нарастать.

«Тогда центробежные силы в правящей коалиции станут настолько сильными, что я начинаю сомневаться, продержится ли она до федеральных выборов 2025 года», — отметил вице-спикер.

По его словам, партия, в которую он входит, выступила бы против принимаемых текущим правительством политических решений, если бы относилась к оппозиции.