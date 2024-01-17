В Саудовской Аравии «глубоко обеспокоены» безопасностью на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна "глубоко обеспокоена" ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке, так как последствия боевых действий между Израилем и ХАМАС распространяются по всему региону. Его слова с Всемирного экономического форма в Давосе приводит Bloomberg.

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Министр иностранных дел подчеркнул необходимость прекращения огня в секторе Газа, а также призвал международное сообщество использовать дипломатию для деэскалации в Красном море.

"Мы глубоко обеспокоены региональной безопасностью… Свобода судоходства в Красном море касается всех нас. Мы считаем, что приоритетом должна быть деэскалация – деэскалация в Красном море и во всем регионе", - сказал Фейсал бин Фархан.